Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi

Osimhen ile Arda Güler takım arkadaşı oluyor

Osimhen ile Arda Güler takım arkadaşı oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Victor Osimhen'in yeni talibi Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid oldu. Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Osimhen, transfer listelerinin en üst sırasına yerleşti. Real Madrid'in önceliği takıma üst düzey bir 9 numara kazandırmak ve Osimhen, bu ihtiyacı karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak görülüyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da mükemmel bir sezon geçiren Victor Osimhen sezon sonunun yaklaşmasıyla Avrupa devlerini birer birer peşine takmaya başladı. İddialara göre son talip Real Madrid.

75 MİLYON EURO

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon Euro'nun altına düşürmeyi düşünmüyor. Fichajes'te yer alan habere göre; 26 yaşındaki isim güçlü fiziği, yüksek gol yüzdesi ve patlayıcı performansıyla Real Madrid'in ilgisini çekti. 75 milyon euroluk bonservis, Real Madrid için caydırıcı değil.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ BİLE

Florentino Perez'in önceliği takıma üst düzey bir "9 numara" kazandırmak. Los Galacticos, yeni sezonda takıma doğrudan katkı sağlayacak, skoru değiştirebilecek bir golcü arıyor. Osimhen, gençliği ve bitiriciliğiyle bu ihtiyacı karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak görülüyor.

İMZAYI ATTIRABİLİRLER

Osimhen için Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü sıraya girmiş durumda. Ancak Real Madrid'in sportif başarıları, istikrarı ve ekonomik gücü, transferde elini güçlendiren faktörler arasında. Eğer şartlar oluşursa, Real Madrid bu yaz Avrupa futbolunun en çok konuşulan forvetlerinden biri olan Osimhen'i Santiago Bernabeu'ya getirebilir.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ne boş haber yapıyorsunuz. Adamlarda mbapbe, Vinicius, bellingham daha bir sürü oyuncu var osimheni alıp nereye koyacaklar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

'Oshimen in ile Arda'

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.