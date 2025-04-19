Osimhen ile Arda Güler takım arkadaşı oluyor
Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Victor Osimhen'in yeni talibi Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid oldu. Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Osimhen, transfer listelerinin en üst sırasına yerleşti. Real Madrid'in önceliği takıma üst düzey bir 9 numara kazandırmak ve Osimhen, bu ihtiyacı karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak görülüyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da mükemmel bir sezon geçiren Victor Osimhen sezon sonunun yaklaşmasıyla Avrupa devlerini birer birer peşine takmaya başladı. İddialara göre son talip Real Madrid.
75 MİLYON EURO
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon Euro'nun altına düşürmeyi düşünmüyor. Fichajes'te yer alan habere göre; 26 yaşındaki isim güçlü fiziği, yüksek gol yüzdesi ve patlayıcı performansıyla Real Madrid'in ilgisini çekti. 75 milyon euroluk bonservis, Real Madrid için caydırıcı değil.
BAŞKAN DEVREYE GİRDİ BİLE
Florentino Perez'in önceliği takıma üst düzey bir "9 numara" kazandırmak. Los Galacticos, yeni sezonda takıma doğrudan katkı sağlayacak, skoru değiştirebilecek bir golcü arıyor. Osimhen, gençliği ve bitiriciliğiyle bu ihtiyacı karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak görülüyor.
İMZAYI ATTIRABİLİRLER
Osimhen için Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü sıraya girmiş durumda. Ancak Real Madrid'in sportif başarıları, istikrarı ve ekonomik gücü, transferde elini güçlendiren faktörler arasında. Eğer şartlar oluşursa, Real Madrid bu yaz Avrupa futbolunun en çok konuşulan forvetlerinden biri olan Osimhen'i Santiago Bernabeu'ya getirebilir.