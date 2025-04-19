Osimhen ile Arda Güler takım arkadaşı oluyor

Süper Lig devi Galatasaray'da mükemmel bir sezon geçiren Victor Osimhen sezon sonunun yaklaşmasıyla Avrupa devlerini birer birer peşine takmaya başladı. İddialara göre son talip Real Madrid.

75 MİLYON EURO

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon Euro'nun altına düşürmeyi düşünmüyor. Fichajes'te yer alan habere göre; 26 yaşındaki isim güçlü fiziği, yüksek gol yüzdesi ve patlayıcı performansıyla Real Madrid'in ilgisini çekti. 75 milyon euroluk bonservis, Real Madrid için caydırıcı değil.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ BİLE

Florentino Perez'in önceliği takıma üst düzey bir "9 numara" kazandırmak. Los Galacticos, yeni sezonda takıma doğrudan katkı sağlayacak, skoru değiştirebilecek bir golcü arıyor. Osimhen, gençliği ve bitiriciliğiyle bu ihtiyacı karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak görülüyor.

İMZAYI ATTIRABİLİRLER

Osimhen için Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü sıraya girmiş durumda. Ancak Real Madrid'in sportif başarıları, istikrarı ve ekonomik gücü, transferde elini güçlendiren faktörler arasında. Eğer şartlar oluşursa, Real Madrid bu yaz Avrupa futbolunun en çok konuşulan forvetlerinden biri olan Osimhen'i Santiago Bernabeu'ya getirebilir.