Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı

Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
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Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
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Galatasaray, Victor Osimhen transferinde sona geldi. Napoli'nin 40 milyon euro peşinat şartını kabul eden sarı-kırmızılılar, kalan 35 milyon euroyu banka teminatlı iki taksitte ödeyecek. Resmi işlemlerin uzaması nedeniyle açıklama gecikti. Transferin 48 saat içinde duyurulması bekleniyor.

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile tüm şartlarda anlaşma sağlamıştı. Fakat resmi imzalar henüz atılmadı. Bu gecikmenin sebebi belli oldu.

NEDENİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak transferde elini güçlendirmişti. Ancak Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olmaya aday Victor Osimhen için imza gecikti. Nedeni ise resmi prosedürler ve evrak işlerinin uzaması.

40 MİLYON EURO PEŞİN

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin banka teminatı şartını kabul etti. 40 milyon euro peşinatı hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu ise banka teminatlı iki taksitte ödeyecek. Hem Napoli hem Osimhen cephesinde sorun kalmadı. Galatasaray'ın transferi 48 saat içinde resmen duyurması bekleniyor. Resmi açıklama için artık geri sayım başladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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