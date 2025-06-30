Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu
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Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu
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Galatasaray'ın bonservisini almak için büyük uğraş verdiği yıldız golcü Victor Osimhen, bu kez ülkesinde toprak sahada futbol oynarken görüntülendi. Nijerya'da arkadaşlarıyla maç yapan Osimhen'in o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın bonservisini almak için uzun çaba gösterdiği yıldız golcü Victor Osimhen'in ülkesinde toprak bir sahada futbol oynadığı anlar kısa sürede viral oldu.

GÜNDEM OLDU

Yıldız futbolcunun mütevazı şartlarda futbol oynadığı görüntüler, hem Galatasaraylı taraftarların hem de futbolseverlerin ilgisini çekti. Videonun yayılmasıyla birlikte, Osimhen'in geçmişe olan bağlılığı ve futbola duyduğu tutkusu övgü topladı.

SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 37 gol atıp 8 asist yapan Osimhen, sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki en etkili isimlerden biri oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOsman Özdemir:

Burada anormal olan nedir adam aşmış kendini unutmuyor nereden geldiğini bizdeki ler maalesef sapıtıyor bu yüzden adamlar gerçek den başarılı oluyor

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Haber YorumlarıYılmaz savaş:

Helal olsun, parayı bulunca birtarafı kalkanlardan değil

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Haber Yorumları10 Kaplan:

GS taraftariyim fanatik değilim. Ama abartıldığını düşünüyorum. Kaçırdığı yarısını atmış fena değil. Ama başka bir yerde bu kadar atamaz.

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