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Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok

Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
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Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli'ye 65 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Napoli Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis, teklifi düşük buldu ve reddetti.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gol krallığı yarışında zirvede olan Victor Osimhen hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray, Victor Osimhen için 65 Milyon euroluk ilk resmi teklifini Napoli'ye iletti. Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiisi, bu teklifi düşük bularak reddetti.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, devre arasında Napoli'ye ilk teklifini ileten sarı-kırmızılıların "Osimhen'i satın almaya hazır" olduğu da ifade edildi. Ancak Napoli Başkanı De Laurentiis, oyuncuyu serbest kalma bedelinin daha altına bir bonservisle bırakmak istemiyor. Victor Osimhen'in geleceği adına vereceği kararın oyuncunun transferi hakkında belirleyici olacağı da haberin detaylarında aktarıldı.

31 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 26 gol ve 5 asist katkısı yaptı.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSoykanlar:

Ul.an verin işte 70 75. adam zaten gidecek ardından mi bakakalalım yine.

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Haber YorumlarıO Z:

Aman nede şok. Hiç mi alım satım yapmadınız. Pazarlıklı satışlarda alt bir teklif yaparsın karşı tarafta üst gelir bekler ve sonuçta orta yerde buluşursunuz. Haaa buluşamadınız mı, ozamanda herkes kendi yoluna. Dünyanın sonu değil ya. Galatasaray Osimhen siz de şampiyon oluyordu.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yahu atmayın böyle palavra GS nin sitesinden yada yetkililerden böyle bir açıklama yok nereden uyduruyorsunuz bunu

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Evt Oz gs nin şampiyon olması için osimene ihtiyacı yok hatta futbolcuya bile ihtiyacı yok

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Nerden geliyor bu değirmenin suyu.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

ticaret bu adam işi biliyor. taraftarın beklentisini de biliyor. serbest kalma maddesi neyse verip alacaksın iş bitecek. yoksa boş yapmaya gerek yok. bence bu oyuncuyu almamız problem değil maaş yükü problem. ciddi sponsor desteği gerek.

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