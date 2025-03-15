Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

Sahneye çıkan Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

Tepkilerin odağındaki belediye başkanı, skandal paylaşımını sildi
Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız var

Ayağına kadar gitse de ikna edemedi: Görüş ayrılığımız var

Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Antalyaspor karşısında attığı 3 golle gol krallığı yarışında zirveye çıktı. Osimhen'i, 18 golü bulunan Krzysztof Piatek ve 16'şar golü bulunan Youssef En-Nesyri ile Simon Banza takip ediyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı 3 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 20'ye çıkardı ve gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

ZİRVEYE ÇIKTI

Nijeryalı yıldızı 18 golü bulunan RAMS Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek ve 16'şar golü bulunan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ve Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

31 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla lig ve Avrupa'da 30 maça çıkan Osimhen, 26 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek
img

Bu taşın fiyatı altınla yarışıyor
img

Icardi ve Wanda Nara arasında kavga! "Boğuşma oldu"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Kesme altın sahipleri son kararla ortada mı kaldı?

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.