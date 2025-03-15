Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı 3 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 20'ye çıkardı ve gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

ZİRVEYE ÇIKTI

Nijeryalı yıldızı 18 golü bulunan RAMS Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek ve 16'şar golü bulunan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ve Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

31 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla lig ve Avrupa'da 30 maça çıkan Osimhen, 26 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.