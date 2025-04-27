Osimhen detayına dikkat! Roland Sallai'den ilginç istatistik

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, Roland Sallai'nin 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sallai, bu golle ilginç bir istatistiğe imza attı.

LİGDEKİ 2 GOLÜ DE EYÜPSPOR'A

Süper Lig'de ikinci golünü atan Macar futbolcu, 2 golünü de Eyüpspor karşısında buldu. Sallai, ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan ve 2-2 berabere biten Eyüpspor maçında da fileleri havalandırmıştı.

ASİSTLER DE OSIMHEN'DEN

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun Eyüpspor'a attığı 2 golde de asist sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Osimhen'den geldi.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki 5-1'lik Konyaspor maçında da 2 gol atan Roland Sallai, son 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşamış oldu. Sarı-kırmızılılara devre arasında transfer olan Sallai, tüm kulvarlarda 28. maçında 6. golünü attı.