Osimhen detayına dikkat! Roland Sallai'den ilginç istatistik
Galatasaray'ı Eyüpspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydeden Rolland Sallai, ligdeki ikinci golünü de Eyüpspor'a attı. Sallai, ilk yarıdaki 2-2'lik maçta da fileleri havalandırmıştı. Macar futbolcunun her 2 golünde de asist Victor Osimhen'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, Roland Sallai'nin 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sallai, bu golle ilginç bir istatistiğe imza attı.
LİGDEKİ 2 GOLÜ DE EYÜPSPOR'A
Süper Lig'de ikinci golünü atan Macar futbolcu, 2 golünü de Eyüpspor karşısında buldu. Sallai, ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan ve 2-2 berabere biten Eyüpspor maçında da fileleri havalandırmıştı.
ASİSTLER DE OSIMHEN'DEN
Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun Eyüpspor'a attığı 2 golde de asist sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Osimhen'den geldi.
SON 2 MAÇTA 3 GOL
Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki 5-1'lik Konyaspor maçında da 2 gol atan Roland Sallai, son 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşamış oldu. Sarı-kırmızılılara devre arasında transfer olan Sallai, tüm kulvarlarda 28. maçında 6. golünü attı.