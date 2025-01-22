Osimhen'den maç sonu sitem: Pası kime verebilirim diye bakıyorum

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ismi Victor Osimhen, 3-3 biten Dinamo Kiev maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız golcü, "Hayal kırıklığı! Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorduk. Takım olarak sorumluluk almalıyız. Onlar da iyi mücadele ettiler. İki maç üst üste beraberlik oldu. Hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"PASI KİME VEREBİLİRİM"

3 golden daha fazlasını yapabileceklerini söyleyen yıldız futbolcu, "Bence bazı anlarda birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Pası kime verebilirim diye bakıyorum. Attığımız 3 golden daha fazlasını atabilirdik" dedi.