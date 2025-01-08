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Osimhen'den Galatasaray'a transfer

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in yeğeni, Galatasaray U17 takımıyla Florya'da idmanlara çıkmaya başladı. Kendisi gibi forvet bölgesinde oynayan yeğeni için Galatasaray'a kefil olan Osimhen, yeğeninin çok yetenekli olduğunu ve kendisinden daha iyi olmasını beklediğini Galatasaray yönetimine iletti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen, bu kez sarı-kırmızılılara transfer tavsiyesinde bulundu.

İDMANA ÇIKMAYA BAŞLADI

Osimhen'in yeğeni, Galatasaray U17 takımıyla Flroya'da idmanlara çıkmaya başladı. Milliyet'in haberine göre; Osimhen'in yeğeni, Galatasaray U17 takımıyla Florya'da idmana çıkmaya başladı.

"SAKIK KAÇIRMAYIN"

Osimhen, kendisi gibi forvet bölgesinde oynayan genç isim için Galatasaray'a kefil oldu. Osimhen'in, yeğeni için Galatasaray yönetimine "Çok yetenekli, sakın kaçırmayın. Benden daha iyi olmasını bekliyorum." dediği haber detayında yer aldı.

Osimhen'den Galatasaray'a transfer
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Cumhur:

Sakık kaçırmayız merak etme admin.

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