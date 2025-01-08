Osimhen'den Galatasaray'a transfer

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen, bu kez sarı-kırmızılılara transfer tavsiyesinde bulundu.

İDMANA ÇIKMAYA BAŞLADI

Osimhen'in yeğeni, Galatasaray U17 takımıyla Flroya'da idmanlara çıkmaya başladı. Milliyet'in haberine göre; Osimhen'in yeğeni, Galatasaray U17 takımıyla Florya'da idmana çıkmaya başladı.

"SAKIK KAÇIRMAYIN"

Osimhen, kendisi gibi forvet bölgesinde oynayan genç isim için Galatasaray'a kefil oldu. Osimhen'in, yeğeni için Galatasaray yönetimine "Çok yetenekli, sakın kaçırmayın. Benden daha iyi olmasını bekliyorum." dediği haber detayında yer aldı.