Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

GS Store mağazalarının bu ay fiziki olarak satmaya başladığı Victor Osimhen koleksiyonunda hedef 100 bin satış olarak belirlenmişti.

Galatasaray'ın yeni transferi Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcü için satışa sunulan özel kutudan şu ana kadar 300 milyon TL ciro elde etti.

"SOLO IL GALA" KOLEKSİYONU REKOR KIRIYOR

GS Store mağazalarında bu ay satışa sunulan Victor Osimhen koleksiyonu, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. "Solo il Gala" adı verilen kutuda 30 bin satış barajı aşıldı. Yönetimin ilk etapta koyduğu 100 bin satış hedefinin kısa sürede yakalanabileceği belirtiliyor.

REKLAMDA KIZIYLA YER ALDI

26 yaşındaki Osimhen, kampanyanın tanıtım videosunda kızıyla birlikte rol aldı. Taraftarların beğenisini toplayan reklam filmi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

SAHALARA DÖNMEYE ODAKLANDI

Osimhen'in sakat olduğu dönemde bu reklamın paylaşılmasını istemediği öğrenildi. Nijeryalı yıldızın motivasyonunu tamamen sahalara dönmeye verdiği ve bu sürece odaklandığı ifade edildi.