Haberler

Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket

Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
Güncelleme:
Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, A Milli Takım formasını imzalayarak dikkat çeken bir harekette bulundu. Nijeryalı golcü, kendisine uzatılan milli formayı imzalamaktan çekinmedi. Bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve futbolseverlerden olumlu yorumlar aldı.

  • Victor Osimhen, kendisine uzatılan A Milli Takım formasını imzaladı.
  • Osimhen'in milli formayı imzaladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
  • Osimhen'in bu davranışı futbolseverler arasında olumlu yorumlar aldı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in kendisine uzatılan A Milli Takım formasını imzaladığı anlar dikkat çekti.

OSIMHEN'DEN ANLAMLI HAREKET

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, A Milli Takım formasıyla ilgili yaptığı jestle gündeme geldi. Nijeryalı golcü, kendisine uzatılan A Milli Takım formasını imzaladı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Osimhen'in milli formayı imzaladığı anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Bu davranış, futbolseverler arasında olumlu yorumlar aldı

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

adammmmm

Haber YorumlarıÖmer Aras:

ADAM GİBİ ADAM????

