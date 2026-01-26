Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, A Milli Takım formasını imzalayarak dikkat çeken bir harekette bulundu. Nijeryalı golcü, kendisine uzatılan milli formayı imzalamaktan çekinmedi. Bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve futbolseverlerden olumlu yorumlar aldı.
OSIMHEN'DEN ANLAMLI HAREKET
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Osimhen'in milli formayı imzaladığı anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Bu davranış, futbolseverler arasında olumlu yorumlar aldı