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Osimhen, Beşiktaş derbisi sonrası çılgına döndü

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Ancak maçın ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Beşiktaşlı taraftarlarla gerginlik yaşadı. Osimhen ve taraftarlar arasındaki sözlü tartışma, ekranlara yansırken, Osimhen'i takım arkadaşı Muslera sakinleştirmeye çalıştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Ancak maçın ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Beşiktaşlı taraftarlarla sözlü tartışma yaşadı.

MAÇ SONU SİNİRLER GERİLDİ

Vodafone Park'ta oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan derbi, Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından Beşiktaşlı taraftarlar galibiyet sevincini yaşarken, Galatasaraylı futbolcular ise büyük üzüntü içindeydi. Ancak bu sırada, Victor Osimhen ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı.

Nijeryalı golcünün, tribünlerden gelen tezahüratlara ve sevinç gösterilerine sert tepki verdiği görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde Osimhen'in tribünlere doğru sert bakışlar attığı ve bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdiği anlar dikkat çekti.

MUSLERA ARAYA GİRDİ

Gerilimin daha fazla büyümesini istemeyen Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Osimhen'i sakinleştirmeye çalıştı. Tecrübeli kalecinin araya girmesiyle birlikte olay büyümeden yatıştırıldı.

Osimhen, Beşiktaş derbisi sonrası çılgına döndü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

cincona kartal pençesi ?? hayırlı bayramlar teşekkürler Bjk en büyük fb

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Haber YorumlarıBandorma:

Hakemler korkmasa, Barış Alperi oyundan atsalardı fark olurdu.

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

ne oldu osimhan efendi..hemen çirkefleştin alıştın yat yere hooop penaltı bu sefer yemedi .sinra saldir saga sola efendi shlaklı olun biraz

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

ne oldu osimhen efendi hayırdır..

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Haber YorumlarıImparator:

Her sene 25-30Puan fark yiyorlar birakin sevinsin Garipler

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bedavadan ve destekle helal olmayan ve adil hiç olmayan bir puanlarla geldiğiniz noktaya büyük karakartal yeter gari dedi..çok mu? acıttı Osman efendi (osimhen) !!??.. hadi şimdi zırlama zamanı değil mi? Osman efendi!!;))))

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