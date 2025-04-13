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Oscar Piastri Bahreyn Grand Prix'sini Kazandı

Oscar Piastri Bahreyn Grand Prix'sini Kazandı
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Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sini pole pozisyonunda başlayan Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Piastri, 1:35:39.435 derecesiyle bu sezonki ikinci zaferini elde etti.

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sini pole pozisyonunda başlayan Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si, 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışı pole pozisyonunda başlayan Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1: 35: 39.435 derecesiyle kazandı. Piastri, böylece bu sezonki ikinci zaferini elde etti. Yarışta Mercedes'ten George Russell ikinci, Mclaren'den de Lando Norris üçüncü oldu. En hızlı turu da Oscar Piastri gerçekleştirdi.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı gelecek hafta Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Bahreyn Grand Prix'si sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1- Lando Norris (Büyük Britanya): 77 puan

2- Oscar Piastri (Avustralya): 74 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 69 puan

4- George Russell (Büyük Britanya): 63 puan

5- Charles Leclerc (Monako): 32 puan

Takımlar

1- McLaren: 151 puan

2- Mercedes: 93 puan

3- Red Bull: 71 puan

4- Ferrari: 57 puan

5- Haas Ferrari: 20 puan - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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