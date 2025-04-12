Oscar Piastri Bahreyn Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Kazandı

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonunu McLaren'nin Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Bahreyn Pisti'nde gerçekleştirildi. McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1: 29.841'lik derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu. Mercedes'ten George Russell ikinci ve Ferrari'den Charles Leclerc de yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Bahreyn Grand Prix'si yarın TSİ 18.00'de başlayacak. - İSTANBUL