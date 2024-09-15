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Oscar Piastri, Azerbaycan Grand Prix'sini Kazandı

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Piastri, 51 tur süren yarışta 1 saat 32 dakika 58 saniyelik derecesiyle birinci oldu ve F1 kariyerinin ikinci zaferini elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Piastri, 1 saat 32 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve F1 kariyerinin ikinci grand prix zaferini elde etti.

Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 10.910 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ise 31.328 saniye farkla üçüncü oldu.

Yarışın 50. turunda Sergio Perez ile Carlos Sainz arasında yaşanan kazanın ardından iki sürücü de etap dışında kaldı. Yarış, sanal güvenlik aracı altında tamamlandı.

Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si, 22 Eylül'de koşulacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 313

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254

3. Charles Leclerc (Monako): 235

4. Oscar Piastri (Avustralya): 222

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

Takımlar

1. McLaren: 476

2. Red Bull: 456

3. Ferrari: 425

4. Mercedes: 309

5. Aston Martin: 82

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Dünya Şampiyonası Avustralya Azerbaycan Formula 1 Otomobil McLaren Spor

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