Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat

Trabzonspor'un eski oyuncusu 42 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Oscar Cardozo, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye geldi.

OSCAR CARDOZO DERBİYİ İZLEMEK ÜZERE TRABZON'DA

2014-2015 sezonunda 9 milyon euro bedelle Benfica'dan Trabzonspor'a transfer olan Oscar Cardozo, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Trabzon'a geldi.

ELİNDEKİ BASTON DİKKAT ÇEKTİ

1 Ocak 2026'dan bu yana kulüpsüz olan 42 yaşındaki futbolcuyu havalimanında çok sayıda Trabzonspor taraftarı karşıladı. Cardozo'ya çiçek veren bordo-mavili taraftarlar, yıldız isim için tezahüratlarda bulundu. Cardozo'nun bu anlarda elindeki baston dikkat çekti ve neden baston kullandığı merak edildi. Taraftar ile bir süre sohbet eden Cardozo, ardından konaklayacağı otele hareket etti.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla toplamda 66 maça çıkan Cardozo, bu maçlarda rakip kalelere 28 gol attı. Deneyimli golcü ayrıca 6 golün de pasını verdi.