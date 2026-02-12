Haberler

Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat

Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Trabzonsporlu futbolcu Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Türkiye'ye geldi. Çok sayıda Trabzonspor taraftarı Cardozo'yu karşılarken, Paraguaylı oyuncunun elindeki baston dikkat çekti.

  • Oscar Cardozo, 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Trabzon'a geldi.
  • Oscar Cardozo, 1 Ocak 2026'dan bu yana kulüpsüz bir futbolcudur.
  • Oscar Cardozo, Trabzonspor formasıyla 66 maçta 28 gol atmıştır.

Trabzonspor'un eski oyuncusu 42 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Oscar Cardozo, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye geldi.

OSCAR CARDOZO DERBİYİ İZLEMEK ÜZERE TRABZON'DA

2014-2015 sezonunda 9 milyon euro bedelle Benfica'dan Trabzonspor'a transfer olan Oscar Cardozo, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Trabzon'a geldi.

ELİNDEKİ BASTON DİKKAT ÇEKTİ

1 Ocak 2026'dan bu yana kulüpsüz olan 42 yaşındaki futbolcuyu havalimanında çok sayıda Trabzonspor taraftarı karşıladı. Cardozo'ya çiçek veren bordo-mavili taraftarlar, yıldız isim için tezahüratlarda bulundu. Cardozo'nun bu anlarda elindeki baston dikkat çekti ve neden baston kullandığı merak edildi. Taraftar ile bir süre sohbet eden Cardozo, ardından konaklayacağı otele hareket etti.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla toplamda 66 maça çıkan Cardozo, bu maçlarda rakip kalelere 28 gol attı. Deneyimli golcü ayrıca 6 golün de pasını verdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti

Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz

Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde...
Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti

Trenden inen kadını herkes tanıyor! Güvenlik konferansına böyle gitti
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti