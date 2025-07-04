Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı

Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
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Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
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Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi Samuel, İngiliz ekibi Birmingham City ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Bright Osayi Samuel'in yeni adresi resmen belli oldu.

İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

Beşiktaş'la sözleşme imzalaması babasının fazla ücret istemesi nedeniyle son anda iptal olan Osayi Samuel, İngiltere Championship'in yeni ekibi Birmingham City ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, yeni takımında 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 27 yaşındaki futbolcunun, Birmingham'ın, Portekiz'de gerçekleştireceği kampta takım arkadaşlarıyla bir araya geleceği ifade edildi. Fenerbahçe'ye QPR'den transfer olan Osayi, 4 yıl aradan sonra İngiltere'ye geri döndü.

Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı

SEZON RAKAMLARI

Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maçta görev alırken 2 asistlik de skor katkısı vermişti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2020-2021 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe ile 5 sezonda toplam 178 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Türk takımlarının çıkarcı, nankörlerle işi olmaz. SG

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Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı

Yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
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