Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılarak Championship ekibi Birmingham City ile anlaşmaya varan Bright Osayi-Samuel, ilk resmi maçında maçın oyuncusu seçildi. Taraftarlar, maç sonunda Osayi için özel tezahüratlarda bulundu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de 3 sezon boyunca forma giymesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Bright Osayi-Samuel, yeni takımı Birmingham City'de ilk resmi maçında gösterdiği performansla yıldızlaştı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Osayi Samuel, Championship'te ilk resmi maçına Ipswich Town karşısında çıktı. Mücadele 1-1 berabere biterken,27 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi. Taraftarlar, maç sonunda Osayi için özel tezahüratlarda bulundu. Nijeryalı yıldız, teknik heyetten de tam not aldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde 178 maça çıkan Osayi Samuel, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

