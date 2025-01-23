Osayi-Samuel Avrupa Ligi'nde Cezalı Duruma Düştü

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Avrupa Ligi'nde 3. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Lyon ile karşılaşırken rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye 11'de başlayan Bright Osayi-Sameul, 87. dakikada sarı kart gördü. Lyon atağında rakibine yaptığı faul sonrası hakem Simone Sozza tarafından sarı kart gösterilen Osayi Samuel, cezalı duruma düştü. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Manchester United ve AZ Alkmaar maçlarında sarı kart gördü. Osayi Samuel, Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımını yalnız bırakacak.

Osayi-Samuel, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görmüştü.

Nijeryalı futbolcu Lyon karşısında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL