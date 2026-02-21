Haberler

Adana'da "Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası" başladı

Adana'da 'Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası' başladı
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Adana'da 38 ilden 365 sporcunun katılımıyla başladı. Sporcular, ormanda harita ve pusula yardımıyla hedef noktalarına ulaşmak için yarışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Adana'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Valiliği ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyon Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda yapıldı.

Erkekler ile kadınlar A ve B kategorilerinde 38 ilden 365 sporcu, verilen startla ormanlık arazide harita ve pusula yardımıyla hız ile stratejilerini birleştirerek hedef noktalarına ulaşmaya çalıştı.

Sporcular şampiyonanın ilk gününde mesafe yarışlarında etapları bitirebilmek için mücadele etti.

Zorlu parkurlardan geçerek derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Duygu Tekik Akgünler, AA muhabirine, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyona dolayısıyla çok sayıda ekibi kentte ağırladıklarını belirten Akgünler, "Sporcularımız yarın Ramazanoğlu Konağı, Büyük Saat civarında ve Adana'nın tarihi sokaklarında, azmin ve kararlılığın branşı olan oryantiringte müsabakalara katılacaklar. İnşallah sorunsuz, kazasız belasız bir müsabaka süreci olur." diye konuştu.

Şampiyonada yarın sürat yarışları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
500

