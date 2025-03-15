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Olağanüstü deneme! Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti

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Mısırlı 43 yaşındaki güreşçi Eşref Mahrus, kırılması güç bir rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na imzasını attı. Mahrus, oruçluyken 279 tonluk bir treni 10 metre boyunca çekmeyi başardı.

Mısırlı 43 yaşındaki güreşçi Eşref Mahrus, oruçluyken 279 tonluk bir treni çekerek Guinness Rekorlar Kitabı'na yeni bir başarı ekledi.

Başkent Kahire'deki Ramses Tren İstasyonu'nda gerçekleşen bu olağanüstü deneme, medya mensupları, izleyiciler ve Guinness Rekorlar Kitabı heyetinin önünde gerçekleşti.

"Kaponga" adıyla da bilinen Mısırlı sporcu Mahrus, izleyicilerin coşkulu tezahüratları eşliğinde, önceki 221 tonluk tren çekme rekorunu kırarak 279 tonluk treni 10 metre boyunca çekmeyi başardı.

Oruçlu haliyle 279 tonluk treni çekti

Mahrus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruçluyken 279 tonluk treni sadece omuz gücüyle 10 metre 66 santimetre çektiğini belirterek, bir saat sonra aynı treni dişleriyle de çekerek 2003'te kırılan 260 tonluk rekoru geçtiğini ifade etti.

DAHA ÖNCE REKOR KIRMIŞTI

Guinness'te toplam 6 rekor sahibi olduğunu söyleyen Mısırlı sporcu Mahrus, 2022'de 16 tonluk bir aracı dişleriyle çekerek ilk rekorunu kırdığını kaydetti.

Serbest güreş dalında mücadele eden Kabonga, devasa arabaları ve trenleri çekmek için yaptığı olağanüstü girişimlerle ünlü bir sporcu.

Oruçlu haliyle 279 tonluk treni çekti

Olağanüstü deneme! Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti
Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Spor
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