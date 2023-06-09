Ortalık iyice kızıştı! Galatasaray'ın göndermesine Beşiktaş'tan ağır yanıt

Süper Lig devi Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın yaptığı göndermeli paylaşıma yanıt verdi. Siyah-beyazlıların paylaşımında, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'i üçüncü olarak tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray'ın siyah beyazlı takım için yaptığı göndermeli paylaşıma jet hızında cevap verdi.

İLK KURŞUNU GALATASARAY ATTI

Sarı-kırmızılılar gönderisinde Vodafone Park'ı paylaşarak, "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir" ifadeleri kullanıldı.

"MÜZEMİZİ DE ZİYARET ETSEYDİNİZ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." paylaşımı yaptı.