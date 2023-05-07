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Bu pozisyon çok konuşulur! Fenerbahçe'nin penaltı isyanı sosyal medyayı birbirine kattı

Bu pozisyon çok konuşulur! Fenerbahçe'nin penaltı isyanı sosyal medyayı birbirine kattı

Spor Haberleri

Giresunspor futbolcusu Hayrullah Bilazer ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın yaşadığı pozisyon sonrası Sarı-Lacivertliler penaltı bekledi. Sosyal medyada penaltı isyanında bulunan Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar birbirine girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oldu. Maçın ilk dakikalarında yaşanan pozisyon sosyal medyayı birbirine kattı.

10. dakikada ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia, Hayrullah Bilazer'den sıyrılamadı. Hayrullah'ın topa elle müdahalede bulunduğu yönünde Fenerbahçe'den itiraz geldi.

Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı

Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR'dan gelen sonrasında oyun devam etti. Jorge Jesus ve futbolcular yoğun itirazda bulundu.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada bu pozisyonun tartışmasını yaşadı.

İşte bazı sosyal medya yorumları:

Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı

Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı

Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı

Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı

Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı

Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı

Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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