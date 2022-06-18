Ortalığı ayağa kaldıran paylaşım! Luiz Gustavo'nun eşinden Trabzonspor bayrağına sansür - Haberler

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Ortalığı ayağa kaldıran paylaşım! Luiz Gustavo'nun eşinden Trabzonspor bayrağına sansür

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımda düşünmediği isimlerin başında Luiz Gustavo geliyor. Deneyimli futbolcunun eşinin yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı salladı. Gustavo'nun eşi Milene Marques Silva, Kapalıçarşı önünde çektirdiği bir fotoğrafa Fenerbahçe logosu eklerken, arka planda gözüken Trabzonspor bayrağını ise çarpı işaretiyle kapadı. Silva'nın bu hareketi Trabzonspor taraftarının tepkisini çekti.

Yeni sezonda şampiyonluktan başka hiçbir düşüncesi olmayan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Kadrosundaki yabancı futbolcuların bir kısmıyla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde listenin başında Luiz Gustavo geliyor. Deneyimli futbolcunun eşi Milene Marques Silva ise son yaptığı paylaşımla gönlünün hala Fenerbahçe'de olduğunu gözler önüne serdi.

TRABZONSPOR BAYRAĞINI ÇARPI İŞARETİYLE KAPADI

İstanbul'u sık sık gezen ve fotoğraflar çeken Milene Marques Silva, son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Kapalıçarşı'nın önünde çektirdiği fotoğrafa Fenerbahçe logosu ekleyen Silva, arka planda gözüken Trabzonspor bayrağını ise çarpı işaretiyle kapadı. Bu hareket sarı-lacivertli taraftarların beğenisini toplarken, Trabzonspor taraftarının tepkisini çekti.

Ortalığı ayağa kaldıran paylaşım! Luiz Gustavo'nun eşinden Trabzonspor bayrağına sansür

Haberler.com - Spor

Luiz Gustavo Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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