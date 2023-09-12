Ortaköy Ege Yıldızları Kızlar Hokey Takımı U16 Türkiye Kupası'nı Muğla'ya Kazandırdı

Ortaköy Ege Yıldızları Kızlar Hokey takımı Osmaniye ilinde oynanan U16 Türkiye Kupası'nı Muğla'ya kazandırdı.

Ortaköy Ege Yıldızları Kızlar Hokey takımı Konya Doğan Hisar Spor Kulübünü 16-0, Suruç Belediye Spor Kulübünü 6-2, Osmaniye Tempo Spor Kulübünü 8-0, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünü 16-1, Adana Hokey Kulübünü 6-3, İstanbul Haydarpaşa Spor Kulübünü 7-5 ve Kırıkkale Akademi Spor Kulübünü 15-4 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı Muğla'ya kazandırdı.

Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü 51 resmi maçtır yenilgi yüzü görmediğini belirten baş antrenör Serkan Şen" Kızlarımız bu sezon Türkiye kadınlar salon hokeyinde Türkiye şampiyonu oldular. U15 takımımız Türkiye Şampiyonu oldu. Liseler arasında yapılan maçlarda Türkiye şampiyonu oldular. Son olarak u16 kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldular. 51 maçtır yenilmeyen bir takım var şu anda bir spor efsanesi ile karşı karşıyayız. Çok güzel bir jenerasyon. Biz bu jenerasyon ile Muğla iline Avrupa Kupası getirmeyi hedefliyoruz, bunu başaracak güçteyiz "dedi. - MUĞLA