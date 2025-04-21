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Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle'yi 37-31 Yenerek Play-off'a İlerledi

Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle'yi 37-31 Yenerek Play-off'a İlerledi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabında Ortahisar Belediyespor, evinde oynadığı maçta Yenimahalle Belediyespor'u 37-31 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıyı 18-14 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürerek play-off oynamaya hak kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 37-31 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-14 önde bitirdi.

İkinci devrede de üstünlüğü sürdüren Ortahisar Belediyespor, salondan 37-31 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı.

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Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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