Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle'yi 37-31 Yenerek Play-off'a İlerledi
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabında Ortahisar Belediyespor, evinde oynadığı maçta Yenimahalle Belediyespor'u 37-31 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıyı 18-14 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürerek play-off oynamaya hak kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 37-31 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-14 önde bitirdi.
İkinci devrede de üstünlüğü sürdüren Ortahisar Belediyespor, salondan 37-31 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor