Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle'yi 37-31 Yenerek Play-off'a İlerledi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 37-31 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-14 önde bitirdi.

İkinci devrede de üstünlüğü sürdüren Ortahisar Belediyespor, salondan 37-31 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı.