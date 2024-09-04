Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Açıldı

Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın açılış programı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz ve il protokolünün katılımlarıyla gerçekleşti.

Erzincan'ın, su sporları, kış sporları ve hava sporlarının yapılabildiği bir şehir olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Şehrimiz, hem coğrafi özelliklerinin elverişli olması hem de yapılan yatırımlarla tüm doğa sporlarının yapılabildiği önemli bir merkez haline geldi. Bu şampiyonanın ilimizde düzenlenmesinde emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür ediyorum. Paraşütçülerimize başarılar diliyor, şampiyonanın kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum." dedi. - ERZİNCAN