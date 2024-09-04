Üye Girişi
Haberler

Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz ve il protokolünün katılımlarıyla Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın açılış programı gerçekleşti. Erzincan'ın doğa sporları için önemli bir merkez olduğunu belirten Yıldırım, şampiyonanın başarılı geçmesini temenni etti.

Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın açılış programı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz ve il protokolünün katılımlarıyla gerçekleşti.

Erzincan'ın, su sporları, kış sporları ve hava sporlarının yapılabildiği bir şehir olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Şehrimiz, hem coğrafi özelliklerinin elverişli olması hem de yapılan yatırımlarla tüm doğa sporlarının yapılabildiği önemli bir merkez haline geldi. Bu şampiyonanın ilimizde düzenlenmesinde emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür ediyorum. Paraşütçülerimize başarılar diliyor, şampiyonanın kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

erzincan Güncel Spor

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?

Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?
AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman? Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Sisi'nin hayatı ve kariyeri... Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...
title