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Orkun Kökçü Türk futbol tarihine geçecek

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Feyenoord döneminden Arne Slot ile yakın ilişkisi bulunan Orkun Kökçü'nün Liverpool'a transferi gündem oldu. Milli futbolcu, Slot için 'Babam gibidir. Beni, ben yapan hocadır' ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası Benfica'nın Orkun Kökçü için Liverpool'dan talep edeceği rakam duyuruldu. Eğer transfer bu rakama gerçekleşirse, Türk futbol tarihinde yeni bir rekor kırılacak.

Premier Lig devi Liverpool'un takibinde olan milli yıldızımız Orkun Kökçü, teknik direktör Arne Slot ile de oldukça yakın. Feyenoord döneminde teknik direktörlüğünü yapan Slot hakkında "Babam gibidir." açıklamasını yapan Kökçü için Liverpool, Benfica ile transfer konusunda anlaşmaya yakın.

80 MİLYON EURO

Mirror'da yer alan haberde, Benfica'nın 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkun Kökçü'yü 80 milyon euroya bırakabileceği iddia edildi. Liverpool'un bu rakamı vermeyi kabul etmesi durumunda Orkun Kökçü, bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçmiş olacak.

Orkun Kökçü Türk futbol tarihine geçecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHayri:

Paralara bakarmısınz zannedilirki ölümsüzlüğün çaresini bulmuşlar en en en fazla ne olur şampionlar liginde birinci olursun demekki nasıl avantalar elde ediliyorki bir futbolcu için bu paralar gözden çıkartılıyor artı orkun bir takımı uçuracak bir oyuncu da değil gidin afrikada yeni doğan ölümlerine yatırm yapın bu ne rezillik yahu

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