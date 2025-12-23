Orkun Kökçü: Ligde de zor olsa da ben şahsen ümitliyim / Haber eklendi

BEŞİKTAŞ Kaptanı Orkun Kökçü, "Şu an Türkiye Kupası 'na iyi başladık. Ligde de zor olsa da ben şahsen ümitliyim. Bir şeyler olabilir. Puan farkı açıldı ama pes etmemek lazım. Futbolda her şey olabilir" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Orkun Kökçü, "Mutluyum. Ekstra bir şey hissetmiyorum da galibiyet için tabii mutluyum. 3 puan, kupaya iyi başladık. Devamı gelecek" diye konuştu.

'2025'İ BÖYLE BİTİRMEK BİZİM İÇİN GÜZEL BİR MOTİVASYON'

2025 yılının son maçında galip gelmelerinin sezonun geri kalanı için motivasyon kaynağı olduğunu belirten Kökçü, "Çok büyük bir fark yok. Normalde de öne geçiyoruz ama talihsiz olaylardan dolayı kaybediyoruz ya da berabere bitiyor. Şu an şans bizim yanımızdaydı. Son dakika güzel bir golle galibiyet aldık. Mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz. 2025'i böyle bitirmek bizim için güzel bir motivasyon, iyi bir his oldu. Şimdi dinlenip, Antalya kampından sonra devamı gelecek" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLUK HAYALLERİME GELDİM'

Çocukluk hayali olan Beşiktaş'a geldiğini dile getiren Orkun, "Geldiğimde çocukluk hayallerime geldim. Futbolun gerçekleri de var. Talihsizlikler oluyor. Zor dönemler geçirebiliyorsun. Takım olarak asla pes etmiyoruz, kendim de etmiyorum. Zorluklar illaki var yolumuzda ama bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Daha güzel günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'PES ETMEYECEĞİZ, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Derbi maçlarda motivasyonun farklı olduğunu belirten Orkun Kökçü, sonuna kadar pes etmeden yollarına devam edeceklerini söyledi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Derbide daha da motive oluyorsun. Büyük takımın her maçta motive olması, her maçta yüzde 100'ünü vermesi lazım. Her maçta kazanmak için sahaya çıkması lazım. Bunun farkındayız. Şansızlıklar oluyor, bireysel hatalar oluyor. Hakemler kararları, yani her şeyden biraz var. Pes etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'LİGDE DE ZOR OLSA DA BEN ŞAHSEN ÜMİTLİYİM'

Kupaya iyi başladıklarını ligde de ümitli olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu an Türkiye Kupası'na iyi başladık. Ligde de zor olsa da ben şahsen ümitliyim. Bir şeyler olabilir. Puan farkı açıldı ama pes etmemek lazım. Futbolda her şey olabilir. Son dönemde hataları biz yaptık. Hatalar ve şanssızlıklar olması şu an farklı konuşuyorduk, birinciliğe yakın oluyorduk. Pes etmeyeceğiz. Maçtan maça bakacağız."