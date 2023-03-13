Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip kaptanlık bandını takmayı bir kez daha reddetti

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Ajax ile oynanacak maçta LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı renklerine sahip "OneLove" kaptanlık bandını takmayı bir kez daha reddetti. Kökçü açıklamasında, "Eylemi her halükarda destekliyorum. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşıyım. Ama OneLove grubunun farklı bir amaçla kurulduğuna dair bir his var içimde." dedi. Milli yıldız daha önce yaptığı açıklamada da "Dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu, gelecek hafta ligde oynanacak maçlarda takım kaptanlarının "OneLove" bandını takacakları bir kampanya başlatılacağını duyurdu. Feyenoord'un kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü ise bir kez daha bu bandı takmayı reddetti.

"DESTEKLEYECEK BAŞKA BİR ŞEYLER BULMALIYIZ"

Lgbt'yi simgeleyen gökkuşağı renklerine sahip "OneLove" kaptanlık bandını takmayı reddeden Orkun Kökçü, "Eylemi her halükarda destekliyorum: ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı. Ama OneLove grubunun farklı bir amaçla kurulduğuna dair bir his var içimde. Bence kulüp ile onu destekleyecek bir şeyler bulmalıyız, ama farklı bir şekilde. Bu, eğitmen, genel müdür ve basın ekibi ile tartışılacak bir konu." ifadelerini kullandı.

"DİNİ İNANCIM NEDENİYLE DOĞRU KİŞİ DEĞİLİM"

Orkun Kökçü daha önce yaptığı açıklamada da, "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum." demişti.