Orkun Kökçü, skor katkısına devam ediyor
Güncelleme:
Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 mağlup ederken, kaptan Orkun Kökçü iki asist yaparak skorer kimliğini sürdürdü. Orta saha oyuncusu, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Göztepe karşısında yaptığı asistlerle son haftalardaki skorer kimliğini devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, müsabakanın 9. dakikasında Wilfred Ndidi'ye, 59. dakikada da Olaitan'a asist yaparak; İzmir ekibi karşısında iki gole katkı sağladı.

24 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1'er gol atarken, bu maçla birlikte de toplam 7 asist yaptı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kökçü, 80. dakikada yerine Salih Uçan'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
