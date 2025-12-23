Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''BAZI TALİHSİZLİKLER OLDU''

Maçı değerlendiren Orkun Kökçü, "Çok iyi başladık, kontrol bizdeydi. Hakimiyet bizdeydi. Sonda da güzel bir son dakika golüyle... O daha da keyifli oldu. Galibiyet, 3 puan, derbi önemli. Sezon içinde bazı talihsizlikler oldu. Bu yılı 2 galibiyetle kapatmak güzel oldu. Kısa bir tatil, sonra Antalya kampı olacak. Orada iyi hazırlayacağız kendimizi ikinci yarıya. Daha iyi performans ve sonuçlarla döneceğiz." dedi.

''PSİKOLOJİMİZİ BOZUYOR''

Sözlerine devam eden Orkun Kökçü, "Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah." ifadelerini kullandı.