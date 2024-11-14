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Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı

Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
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Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu. Bir dönem siyah-beyazlılara transferinin söz konusu olduğunu belirten Orkun, "Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. Gelip görüştük. Feyenoord da bırakmak istemiyordu beni ama 'tamam' dediler. O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü" dedi.

Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Orkun, Beşiktaş ile ilgili de çarpıcı bir transfer itirafında bulundu.

"PORTEKİZ'DE ZORLANDIM"

Orkun'un açıklamaları şu şekilde;

"Portekiz'e ilk geldiğimde bazı zorluklar yaşadım. 22 yaşında Portekiz'e geldim ve o yaşa kadar ailemle birlikte yaşıyordum. Yemek yapma, temizlik gibi konularda zorlandım; ancak sağ olsun annem ve babam, her hafta beni ziyaret etmeye çalışarak destek oldular. Şimdi ise, 15 ayın sonunda buraya tamamen alıştığımı söyleyebilirim.

"BEŞİKTAŞ 1 MİLYON DOLARI ÇOK GÖRDÜ"

Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. O dönem Feyenoord'da U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama kamp başladıktan sonra o sözü tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, 'Ben gitmek istiyorum' dedim. Babam, o dönemlerde Erdal Torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. Gelip görüştük. Feyenoord da bırakmak istemiyordu beni ama 'tamam' dediler. O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü.

"PREMIR LİG'DE İLK 6'DA YER ALAN KULÜPLER BENİMLE İLGİLENDİ"

Eski hocam Arne Slot göreve geldiğinde, onun ilk sezonunda performansımLa büyük bir çıkış yakaladım. O yıl, Konferans Ligi'nde finale kadar yükseldik, ancak ne yazık ki kaybettik. Yine de o sezon gösterdiğim performansın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yaz döneminde aslında transfer olmak istiyordum; İngiltere'de ilk 6'da yer alan büyük kulüplerden bazıları benimle ilgilendi. Transfer için ciddi görüşmeler yaptık, ancak son anda gerçekleşmedi. Sonraki sezon ise Arne Slot beni takım kaptanı yaptı, ve bu sorumluluk performansımı daha da yükseltti.

BENFICA'YI TERCİH ETME SEBEBİ

Sezon sonunda şampiyon olduk ve Hollanda'da "Yılın Oyuncusu" seçildim. Sezonun ortalarında İngiltere Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Benfica dahil olmak üzere çeşitli kulüplerle transfer görüşmeleri yapmaya başladık. Benfica'nın benimle ciddi şekilde ilgilendiğini anladığımda ailemle bu konuda bir değerlendirme yaptık. İngiltere'de yedek kulübesinde kalmak yerine, Benfica'da düzenli forma giyip performansımı daha da artırabileceğimi düşünerek Benfica'ya gitme kararı aldım.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun benfica'ya transfer olması benim için de çok iyi oldu. Performansımı etkilediğini düşünüyorum. Kerem alışma sürecini çok çabuk atlattı. Breber daha iyi işler oraya koyup daha iyi yerlere gelmek istiyoruz.

"DİKİNE OYNAMAYI VAN PERSIE ÖĞRETTİ"

Robin van Persie ile 1 sezon beraber oynadık. Onu Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'den tanıyordum. Genç oyunculara rehberlik etmeyi severdi. Bana dikine oynamam gerektiğini öğretti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

bal yapmayan arı

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