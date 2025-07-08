Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket

Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Benficalı futbolcu Orkun Kökçü, kulübü ile görüşme gerçekleştirerek gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giymek istediğini dile getirdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin bir numaralı ismi olan Orkun Kökçü için sıcak bir gelişme yaşandı.

''BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM

Beşiktaş ile anlaşmaya varan 24 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü, Benfica yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Orkun'un Benfica yönetimine "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakarlığa da hazırım." dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMA TAMAM

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, oyuncu ile anlaşmaya varılmasının ardından Orkun Kökçü'nün ailesi ile birlikte Benfica'ya takımdan ayrılmasına izin verilmesi için baskıya başlandı. Serdal Adalı, 24 yaşındaki yıldızın zorunlu satın alma ile kiralamak veya anlaşmaları halinde bonservisle satın alabileceklerini Benfica'ya iletti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Ayrılığın ardından soluğu ıssız kumsalda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.