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Orkun Kökçü'nün golü Beşiktaş'a galibiyeti getirdi

Orkun Kökçü'nün golü Beşiktaş'a galibiyeti getirdi
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Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Kauno Zalgiris maçında kaydettiği penaltı golüyle bu sezon altıncı resmi maçında üçüncü golünü atmış oldu.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Kauno Zalgiris maçında kaydettiği penaltı golüyle bu sezon altıncı resmi maçında üçüncü golünü atmış oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 6. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo, 58. dakikada Orkun Kökçü'den geldi.

Orkun bu golle, altıncı resmi maçında üçüncü gol sevincini yaşadı.

Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan iki Midtjylland karşılaşmasında da birer kez fileleri sarsan siyah-beyazlıların kaptanı, Zalgiris'i de boş geçmedi.

Orkun Kökçü, bu sezon 5'i Avrupa Ligi elemeleri ve 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 karşılaşmanın tamamına 11'de başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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