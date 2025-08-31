Orhaneli'de Yüzme Kursu Sona Erdi

Orhaneli'de Yüzme Kursu Sona Erdi
Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme kursu tamamlandı. 206 gencin katıldığı kurs, ilçe Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan yüzme kursu sona erdi.

İlçe Belediye Başkanlığı destekleriyle açılan kursa 206 genç katıldı.

Orhaneli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Ankıt, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankıt, etkinliklere ve çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Spor
