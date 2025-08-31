Orhaneli'de Yüzme Kursu Sona Erdi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme kursu tamamlandı. 206 gencin katıldığı kurs, ilçe Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirildi.
Orhaneli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Ankıt, emeği geçenlere teşekkür etti.
Ankıt, etkinliklere ve çalışmalara devam edileceğini bildirdi.