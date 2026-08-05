Erzurumspor'da kaptanlar 5. yılını doldurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın takım kaptanları Mustafa Yumlu ile Orhan Ovacıklı, mavi-beyazlı kulüpte istikrarla dolu 5 yılı geride bıraktı. 5 Ağustos 2021 tarihinde Erzurumspor FK ile ilk resmi sözleşmelerini imzalayarak takıma dahil olan iki tecrübeli futbolcu, bugün itibarıyla kulüpteki 5'inci yıllarını doldurdu.

Bandırmaspor'dan transfer edilen Orhan Ovacıklı ile Denizlispor'dan kadroya katılan Mustafa Yumlu, 5 Ağustos 2021 tarihinde Erzurumspor FK ile ilk resmi sözleşmelerini imzaladı.

Orhan Ovacıklı, Erzurumspor FK formasıyla geride kalan 5 sezonda 176 resmi maça çıktı. 15 bin 443 dakika sahada kalan tecrübeli sağ bek, kulüp tarihinin en fazla maça çıkan ve en fazla süre alan oyuncusu konumunda bulunuyor. Ovacıklı, bu maçlarda 3 gol ve 22 asist üretirken, 25 sarı kart gördü. Deneyimli futbolcu kırmızı kart görmedi.

İlk sözleşmesini 31 Mayıs 2023 tarihine kadar imzalayan Ovacıklı'nın kontratı, Erzurumspor FK'nın Süper Lig'e yükselmesinin ardından 2 Temmuz 2026 tarihinde 2027 yılına kadar uzatıldı.

Mustafa Yumlu ise mavi-beyazlı formayla 151 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli stoper, 12 bin 708 dakika süre alırken 18 gol ve 10 asist kaydetti. Yumlu, söz konusu karşılaşmalarda 37 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Yumlu aynı zamanda mevcut kadroda Eren Tozlu'nun ardından en fazla gol atan oyuncu konumunda.

5 Ağustos 2021 tarihinde Erzurumspor FK ile ilk sözleşmesini imzalayan Mustafa Yumlu'nun kontratı, 9 Temmuz 2023'te 1+1 yıllık olarak yenilendi. Takımın 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinin ardından, 2 Temmuz 2026'da düzenlenen toplu imza töreninde sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Orhan Ovacıklı ile Mustafa Yumlu, Erzurumspor FK'da geçirdikleri 5 sezonda takımın tüm lig mücadelesinde görev aldı. İki futbolcu, transfer yasağının bulunduğu dönemde de kulüpte kalırken, 2025-2026 sezonunda kazanılan Trendyol 1. Lig şampiyonluğunda kadroda yer aldı. Deneyimli kaptanlar 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Erzurumspor FK'nın kadrosunda yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı