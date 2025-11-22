Haberler

Orhan Ak: Maalesef çok iyi oynadığımız maçı kazanamadık

İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, "Maalesef çok iyi oynadığımız maçı kazanamadık.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında ikas Eyüpspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıkları bir maçta, 2 puan bıraktıkları için üzgün olduklarını dile getiren Orhan Ak, "Maalesef çok iyi oynadığımız maçı kazanamadık. 2 puan bıraktık ve çok üzgünüz. Ancak bu kadar oyunu domine edebildik. Antalyaspor maçında da böyle olmuştu. Son dakikalarda gelen gol canımızı acıttı. Oyuncularımın istek ve arzularından dolayı ve özellikle 2'nci yarı olan oyun için teşekkür ederim. Futbolun acı tarafını yaşadık. 1-0'dan 2-0 yapabilirdik. İyi pozisyonlarımız var. Maalesef o dakikalarda golü yememek lazım. Maalesef Samsun maçında yaşadığımız senaryoyu burada yaşadık. 2 puan bıraktık. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Eyüpspor muhakkak hak ettiği yerde olacaktır. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
