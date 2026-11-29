Orfa Yap Pendikspor, Iğdır FK'yi 3-0 yenerken konuk ekip mücadeleyi 8 kişi tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Orfa Yap Pendikspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yendi. Konuk ekip, Kouagba, Efe Şıhlaroğlu ve Afena-Gyan'ın gördüğü üç kırmızı kartla mücadeleyi 8 kişi tamamladı.
Stat: Pendik
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Kerem Kalkan, Demirhan Emir
Orfa Yapı Pendikspor : Emir Dadük, Kerem Kalafat, Soldo, Taha Emre İnce (Dk. 67 Berkay Sülüngöz), Abifade, Mesut Özdemir (Dk. 87 Muhammed Enes Kiprit), Hrelja (Dk. 67 Emrah Başsan), Bekir Karadeniz (Dk. 75 Yekta Sönmez), Efehan Pekdemir, Hakan Yeşil (Dk. 75 Onuralp Çakıroğlu), Thuram
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Serkan Asan (Dk. 46 Efe Şıhlaroğlu), Arda Öztürk, Kouagba, Soner Gönül (Dk. 58 Bacuna), Crociata (Dk. 79 Camara), Doğan Erdoğan, Afena-Gyan, Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Dk. 65 Devran Şenyurt), Arda Çolak (Dk. 46 Hotic)
Goller: Dk. 12 ve 26 Bekir Karadeniz, Dk. 81 Efehan Pekdemir (Orfa Yapı Pendikspor )
Kırmızı kartlar: Dk. 45 Kouagba, Dk. 59 Efe Şıhlaroğlu, Dk. 63 Afena-Gyan (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 44 Soner Gönül, Dk. 51 Crociata, Dk. 63 Serdar Gürler, Dk. 84 Szumski, Dk. 89 Devran Şenyurt (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 54 Taha Emre İnce, Dk. 90+1 Efehan Pekdemir (Orfa Yapı Pendikspor )
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Orfa Yapı Pendikspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yendi.
Konuk ekip mücadeleyi 8 kişi tamamladı.