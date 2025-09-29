Orduspor 1967 ile Giresunspor 2-2 Beraber Kaldı
Nesine 3. Lig 3 Grup maçında Orduspor 1967, evinde Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Halil Tolgahan Demir, Yunus Yıldız
Orduspor: Mertcan, Hakan, Ömer Alper (Ali Çırak dk. 83), Arda (Mert dk. 46), Sarper, Cuma, Ege (Mümin dk. 62), Erdem Onur, Alim (Emirhan dk. 88), Ail Kemal (Arda Köksal dk. 82), Tolga
Giresunspor: Göktan, Ahmet, Şahin, Ali, Arda, Barış, Emre (Arda dk. 74), Şenel Hami (Ege dk. 90+4), Mehmet, Furkan, Alperen (Muhammet dk. 84)
Sarı Kartlar: Hakan, Ömer, Sarper, Cuma, Erdem Onur (2), Tolga, Osman, Mümin (Orduspor 1967), Ali, Arda, Barış, Emre,, Mehmet, Alperen, Muhammet
Goller: Alim (dk. 26), Sarper (dk. 36) (Orduspor 1967), Emre (dk. 16 ve 53) (Giresunspor) - ORDU