Orduspor 1967 ile Giresunspor 2-2 Beraber Kaldı

Orduspor 1967 ile Giresunspor 2-2 Beraber Kaldı
Nesine 3. Lig 3 Grup maçında Orduspor 1967, evinde Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

Nesine 3. Lig 3 Grup maçında Orduspor 1967, konuk ettiği Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Halil Tolgahan Demir, Yunus Yıldız

Orduspor: Mertcan, Hakan, Ömer Alper (Ali Çırak dk. 83), Arda (Mert dk. 46), Sarper, Cuma, Ege (Mümin dk. 62), Erdem Onur, Alim (Emirhan dk. 88), Ail Kemal (Arda Köksal dk. 82), Tolga

Giresunspor: Göktan, Ahmet, Şahin, Ali, Arda, Barış, Emre (Arda dk. 74), Şenel Hami (Ege dk. 90+4), Mehmet, Furkan, Alperen (Muhammet dk. 84)

Sarı Kartlar: Hakan, Ömer, Sarper, Cuma, Erdem Onur (2), Tolga, Osman, Mümin (Orduspor 1967), Ali, Arda, Barış, Emre,, Mehmet, Alperen, Muhammet

Goller: Alim (dk. 26), Sarper (dk. 36) (Orduspor 1967), Emre (dk. 16 ve 53) (Giresunspor) - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
