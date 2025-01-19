Orduspor 1967, Edirnespor'u Gençlerle Geçti

Nesine 3. Lig 4. Grup mücadelesinde Orduspor 1967, maddi sıkıntılar nedeniyle 19 yaş altı oyuncularıyla sahaya çıkan Edirnespor'u, deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Maddi sıkıntılar nedeniyle teknik heyet ve futbolcularının sözleşme feshine gittiği Edirnespor, Tunca Futbol Stadyumunda oynanan karşılaşmaya 19 yaş altı oyuncularıyla çıktı.

Maçın ilk yarısında üstün bir oyun sergileyen Orduspor 1967, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda da oyunu kontrol eden deplasman ekibi, bir gol daha bularak maçı 4-0 kazandı.

Maçın ardından Edirnespor'lu taraftarlar, genç oyuncularını tribünlere çağırarak alkışla destek verdi.

Protokol tribününde tartışma yaşandı

Bu arada maçın ilk yarısında protokol tribününde ev sahibi ekip ve deplasman takımı yöneticileri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma polis ekiplerinin araya girmesinin ardından büyümeden engellenirken, Orduspor 1967 yöneticileri, protokol tribününden ayrılarak taraftarlarının bulunduğu tribüne gitti.

Futbolcular ve teknik heyet sözleşmeleri feshetmişti

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 13. sırada yer alan Edirnespor'da futbolcular ve teknik heyet kulüpten alacaklarını temin edemeyince geçtiğimiz hafta sözleşmelerini feshederek kentten ayrılmıştı.

17 futbolcunun sözleşme feshettiği Edirnespor, maçlarına 19 yaş altı çıkmaya başladı.

Olağanüstü kongre kararı alan kulüpte dün yapılan toplantıda, başkan adayı çıkmayınca mevcut başkan Onur Yaren Ayaydın yeniden başkanlığa seçilmişti.