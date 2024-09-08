Orduspor 1967-Edirnespor Maçında Narin Güran Anısına Pankart Açıldı

TFF 3. Lig'de oynanan Orduspor 1967- Edirnespor maçında her iki takım sahaya, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran anısına pankart açarak çıktı.

TFF 3. Lig'de oynanan Orduspor 1967 - Edirnespor, Yeni Ordu Stadında saat 19.00'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi her iki takım sahaya, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a açtıkları pankartla dikkat çekti. Pankartta, "Narin bir çiçektin, artık yoksun! Narin için adalet!" ifadeleri yer aldı. - ORDU