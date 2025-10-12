Haberler

Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Büyük İlgiyle Gerçekleştirildi

Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Büyük İlgiyle Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na yaklaşık 800 kişi katıldı. Vali Muammer Erol'un startını verdiği etkinlikte dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Altınordu sahilinde düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 800 kişi dereceye girebilmek için yarıştı.

Vali Muammer Erol'un startını verdiği etkinlikte 21 kilometreyi tamamlayanlara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle ödülleri ve madalyaları takdim edildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, etkinliğe katılımın oldukça iyi olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikler kapsamında dün 1 kilometrelik "çocuk maratonu" koşulmuştu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.