Ordu haberleri | Altınordu'nun yıldız adayı 3'üncü Lig'e gitti Ordu haberler... Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun U19 takımında geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken forvet Berkcan Cengiz, 3'üncü Lig takımlarından Gümüşhanespor'a kiralandı. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun U19 takımında geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken forvet Berkcan Cengiz, 3'üncü Lig takımlarından Gümüşhanespor'a kiralandı. Kırmızı-lacivertli formayla 2021-22 sezonunda U19 Elit Ligi 1'inci Ligi'nde 18 kez rakip fileleri sarsan Berkcan, takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu. Bolu ekibi Kıbrıscıkspor'da futbola başlayıp Boluspor altyapısından transfer edilen 20 yaşındaki santrfor Berkcan, 1 yıl 3'üncü Lig'de tecrübe kazandıktan sonra İzmir temsilcisine dönecek. Gümüşhanespor, geçen hafta da Altınordu'dan genç orta saha oyuncusu Tayfun Tatlı'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Spor Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü Gümüşhanespor Altınordu Spor Haberler

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