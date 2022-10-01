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Ordu haber... Altınordu'da hedef üç puan

Spor Haberleri

Ordu haberleri... - Altınordu'da hedef üç puan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolcular Sami Satılmış ve Kubilay Aktaş, Keçiörengücü maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

- Altınordu'da hedef üç puan

İZMİR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolcular Sami Satılmış ve Kubilay Aktaş, Keçiörengücü maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Altınordu, yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacağı Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ve iyileştikten hemen sonra U19 Milli Takım'ın UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Lüksemburg, Azerbaycan ve Bulgaristan ile oynadığı maçlarda forma giyen Sami Satılmış, Altınordu'ya hazır bir şekilde döndü. Milli Takımdaki performansı ile dikkati çeken genç oyuncu, "Sakatlığım tamamen geçti. Pazar akşamı Ufuk hocamın şans vermesi halinde sahada bulunacağım. Keçiörengücü maçına yönelik çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Altınordu'nun tecrübeli futbolcularından Kubilay Aktaş da, "Milli arayı iyi değerlendirdik. Takım olarak her geçen hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Ligde oynadığımız son Göztepe maçını kaybetmiş olsak bile o maçta 10 kişi oynamamıza rağmen rakibe fazla pozisyon vermedik. Ligin henüz daha başındayız. Keçiörengücü maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Spor

Kubilay Aktaş Altınordu Spor Haberler

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