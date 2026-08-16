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Ordu'da Uluslararası Bisiklet Yarışı Son Etabı Başladı

Ordu'da Uluslararası Bisiklet Yarışı Son Etabı Başladı
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Ordu'da Tour Of Ordu 2026'nın ikinci ve son etabı başladı. 96 sporcu, 112 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayarak Perşembe Yaylası'na ulaşacak. Federasyon Başkanı Müftüoğlu, bisiklet sporunun gelişiminden ve olimpiyat hedeflerinden bahsetti.

Ordu'da, "Kıyıdan Zirveye" ve "Karadeniz Klasiği" isimleriyle düzenlenen Tour Of Ordu 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın ikinci ve son etabı başladı.

Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda Altınordu Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda düzenlenen yarışın startını verdi.

Yurt içinden ve yurt dışından yarışlara katılan 96 sporcu, 112 kilometrelik zorlu güzergahı tamamlayıp Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası'na ulaşacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da düzenlenen yarışta sporcuların ve takımların dünya sıralamasındaki yerinin belirleneceğini söyledi.

Bisiklet sporunun Türkiye'de çok iyi gittiğini ve bisiklet algısının ülkede farklı bir boyuta geldiğini belirten Müftüoğlu, ülkede sürekli bisiklet yarışlarının düzenlendiğini ifade etti.

Başarıların da gelmeye başladığını anlatan Müftüoğlu, "İlk Avrupa Şampiyonası'nda madalyamızı aldık. Yine pist bisikletinde olimpiyata gitmekle ilgili hazırlıklarımız başlıyor. Olimpiyata gitmek istiyoruz. Hem sportif hem halkın bisiklete binmesi hem de ülkedeki bisiklete sevgi anlamında hızlı şekilde ilerliyoruz." dedi.

Bisiklet sporuna verdiği desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu, himayelerinde yapıyoruz. Tüm bu organizasyonları Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde gerçekleştiriyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Müftüoğlu, kendilerine bu tür organizasyonlarda destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkür etti.

Kaynak: AA
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