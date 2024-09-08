- Ordu'da Off-Road heyecanı

Karadeniz Off-Road Kupası 3. Ayak yarışları Fatsa'da yapıldı

ORDU - Karadeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları, Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleşti.

Fatsa-Off Road Kulübü'nün organize ettiği yarışlarda, pilotların dereceye girmek için yaptığı hareketler yarışlara gelenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Evkaf Mahallesi'nde bulunan Fatsa Limanı karşısında start alan yarışlarda 32 araç start alırken, etap içinde arızalan ve kaza yapan araçlar nedeniyle ilerleyen etaplarda sayı aşağı düştü.

Fatsa'da böyle organizasyonların yapılmasının önemli olduğunu belirten Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı İsa Duru, "Yarışlara katılım gerçekten çok güzel. Farklı illerden yarışmacıları Fatsa'da konuk ettik, heyecanlı dakikalar yaşandı. Bizler de farklı illerde düzenlenen yarışlara katılıyoruz. Parkurumuzu özel hazırladık ve gerçekten araçlar burada çok zorlandılar. Seyircilerin katılımı bizleri memnun etti. Adrenalini yüksek bir spor olduğu için yarış alanında heyecanlı dakikalara sahne oluyor. Birçok ilden de seyirciler geldi. 30 yarış abası ile 60 sporcumuz kıyasıya yarıştı" dedi.

Yarış direktörü Erol Şadi Demiroğlu ise, "Off-Road yarışları her zaman çok heyecanlıdır. Bu kapsamda kazasız belasız bir yarış geçirdik. İyi bir organizasyona ev sahipliği yapan Fatsa Off-Road Kulübüne de teşekkür ederiz" diye konuştu.