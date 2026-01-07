Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Sol bek olarak transfer edilen, zamanla sol stoper pozisyonunun vazgeçilmezleri arasına giren Hollandalı futbolcu için bu kez İngiltere'den teklif geldiği öğrenildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Oosterwolde'ye Premier Lig'den teklif yapıldı. Fenerbahçe yönetimi ise gelen teklife olumsuz yanıt verdi ve oyuncunun ayrılığına onay çıkarmadı.

OOSTERWOLDE'NİN SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı ve 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.