Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
Fenerbahçe'nin savunma hattının kilit isimlerinden Jayden Oosterwolde'ye İngiltere'den teklif geldi. Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelen bu teklifi geri çevirerek oyuncunun takımda kalmasını sağladı.
- Fenerbahçe, Premier Lig'den gelen Jayden Oosterwolde teklifini reddetti.
- Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.
- Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtiliyor.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Sol bek olarak transfer edilen, zamanla sol stoper pozisyonunun vazgeçilmezleri arasına giren Hollandalı futbolcu için bu kez İngiltere'den teklif geldiği öğrenildi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Oosterwolde'ye Premier Lig'den teklif yapıldı. Fenerbahçe yönetimi ise gelen teklife olumsuz yanıt verdi ve oyuncunun ayrılığına onay çıkarmadı.
OOSTERWOLDE'NİN SEZON PERFORMANSI
24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı ve 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.