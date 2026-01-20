Haberler

Oosterwolde'nin talipleri artıyor

Oosterwolde'nin talipleri artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin talipleri artmaya devam ediyor. Roma ve Newcastle United'ın ardından Crystal Palace da yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediği belirtildi.

  • Crystal Palace, Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak istiyor.
  • Fenerbahçe, ara transfer döneminde Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmüyor.
  • Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor.

PREMİER LİG'DEN BİR TALİBİ DAHA ÇIKTI

Roma ve Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği Jayden Oosterwolde için Ada'dan yeni bir talip daha çıktı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Crystal Palace da 24 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin uzun süredir oyuncuyu takip ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE ŞU ANLIK BIRAKMIYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediği, sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jayden Oosterwolde, bu sezon 28 maçta sahaya çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

Suriye'de beklenen anlaşma sağlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı

Galatasaray'ın 10 numaraya transfer edeceği ismi duyurdu
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı

Galatasaray'ın 10 numaraya transfer edeceği ismi duyurdu
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu