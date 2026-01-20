Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor.

PREMİER LİG'DEN BİR TALİBİ DAHA ÇIKTI

Roma ve Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği Jayden Oosterwolde için Ada'dan yeni bir talip daha çıktı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Crystal Palace da 24 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin uzun süredir oyuncuyu takip ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE ŞU ANLIK BIRAKMIYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediği, sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jayden Oosterwolde, bu sezon 28 maçta sahaya çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.