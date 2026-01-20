Oosterwolde'nin talipleri artıyor
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin talipleri artmaya devam ediyor. Roma ve Newcastle United'ın ardından Crystal Palace da yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediği belirtildi.
- Crystal Palace, Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak istiyor.
- Fenerbahçe, ara transfer döneminde Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmüyor.
- Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor.
PREMİER LİG'DEN BİR TALİBİ DAHA ÇIKTI
Roma ve Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği Jayden Oosterwolde için Ada'dan yeni bir talip daha çıktı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Crystal Palace da 24 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin uzun süredir oyuncuyu takip ettiği belirtildi.
FENERBAHÇE ŞU ANLIK BIRAKMIYOR
Haberde, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediği, sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jayden Oosterwolde, bu sezon 28 maçta sahaya çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.