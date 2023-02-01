Oosterwolde ayağının tozuyla listeye girdi! Fenerbahçe'nin kritik maçta kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jayden Oosterwolde, kadroda yer aldı.
Zirve yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin, kritik mücadelede kamp kadrosu belli oldu.
OOSTERWOLDE KADRODA
Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı sol bek Jayden Oosterwolde, kamp kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel kadroya dahil edildi.
CRESPO YOK
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda sarı kart cezalısı Miguel Crespo ve sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Joao Pedro yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
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