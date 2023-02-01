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Oosterwolde ayağının tozuyla listeye girdi! Fenerbahçe'nin kritik maçta kamp kadrosu belli oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jayden Oosterwolde, kadroda yer aldı.

Zirve yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin, kritik mücadelede kamp kadrosu belli oldu.

OOSTERWOLDE KADRODA

Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı sol bek Jayden Oosterwolde, kamp kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel kadroya dahil edildi.

CRESPO YOK

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda sarı kart cezalısı Miguel Crespo ve sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Joao Pedro yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Oosterwolde ayağının tozuyla listeye girdi! Fenerbahçe'nin kritik maçta kamp kadrosu belli oldu

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Haberler

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