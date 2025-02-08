Onvo Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor, RAMS Başakşehir ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Maç yarın saat 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesi son antrenmanın ardından kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir müsabakasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor