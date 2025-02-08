Netanyahu ateşkesi bozmuşa benziyor: Hamas'ı yok edeceğiz

Netanyahu ateşkesi bozmaya çok yakın: Yok edeceğiz
AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Onvo Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Onvo Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor, RAMS Başakşehir ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Maç yarın saat 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktik çalıştı.

Akdeniz temsilcisi, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesi son antrenmanın ardından kampa girdi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir müsabakasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
img

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
img

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
img

Gol sevinci olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
Akıllara Sergen Yalçın'ın efsane sözleri geldi: Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme

Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

Mirasın ardından şimdi de yeni kriz patlak verdi
Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.